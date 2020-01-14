Минск счел нецелесообразным сохранение премий для российских нефтяных компаний

Белоруссия считает нецелесообразным сохранять размер премий для российских нефтяных компаний в условиях российского налогового маневра, но Москва пока не идет навстречу, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

«Каких-то новых нюансов переговоров с Российской Федерацией у нас на сегодняшний день нет. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Белоруссии … платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла», – заявил Крутой, передает БелТА.

По его словам, «это просто экономически нецелесообразно».

При этом Крутой отметил, что российские компании, за исключением компании Михаила Гуцериева «Славнефть», «пока не хотят двигаться по размеру этой премии».

«Идет переговорный процесс. Мы разослали всем свои предложения. Считаем, что от белорусского рынка в любом случае отмахнуться просто так очень сложно: мы являемся крупным потребителем российской нефти – примерно 10% российского экспорта», – добавил первый вице-премьер.

Напомним, в прошлую пятницу Минск ввел огромный налог на транзит российской нефти. Ставка налога установлена в размере 0,35 белорусского рубля за перемещение 1 тонны нефти или нефтепродуктов на 100 километров.

Экономист Дмитрий Болкунец, комментируя газете ВЗГЛЯД решение Минска, заявил, что Москва не поддастся на шантаж Минска и найдет другие маршруты для поставок нефти в ЕС. При этом, по его словам, экономику Белоруссии ждет крах, а Лукашенко рискует потерять власть. Болкунец также считает, что своими угрозами Минск хочет напугать Евросоюз.

Еще один из спорных вопросов для Минска и Москвы – налоговый маневр в нефтяной отрасли России, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть России и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери за шесть лет в сумму до 11 млрд долларов, а в 2019 году и в 2020 году – по 400 млн долларов.