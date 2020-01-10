Эксперт: Налог Лукашенко на транзит российской нефти подорвет экономику Белоруссии

Москва не поддастся на шантаж Минска и найдет другие маршруты для поставок своей нефти в Евросоюз. В таком случае белорусскую экономику ждет крах, а Лукашенко рискует потерять власть, заявил газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Болкунец. Так он откликнулся на решение Минска обложить «экологическим налогом» транзит российской нефти.

Эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец считает, что российский бизнес вряд ли захочет платить новый огромный, 50-процентный «экологический налог» за транзит своей нефти по Белоруссии и предпочтет начать поставки в Евросоюз другим путем. «Перебросить поставки – абсолютно реально. Это вопрос времени. В таком случае придется задействовать или железнодорожный, или морской транспорт», – сказал эксперт, добавив, что предпочтителен именно второй морской маршрут.

«Танкеры можно грузить в порту Усть-Луга, построенном в Ленинградской области. На такую переброску минимум понадобится несколько недель. За прошлый год транзит через Белоруссию был в районе 50 млн тонн. В лучшие времена доходило до 60 млн тонн. То есть постепенно Россия уже и так начала перебрасывать белорусский транзит на порт Усть-Луга», – сказал Болкунец.

В таком случае белорусский бюджет понесет катастрофические потери. Без российской нефти и других возможностей на российском рынке белорусская экономика столкнется с чудовищным кризисом. Это отразится на платежеспособности населения и может привести в том числе к девальвации белорусского рубля», – рассказал эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Россия с 1 января прекратила подачу нефти на белорусские НПЗ. Транзит в Евросоюз через Белоруссию при этом был продолжен. В пятницу белорусский президент Александр Лукашенко ввел экологический налог на этот транзит – с целью сформировать источник «денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций». Установлена ставка налога на прибыль в размере 50%.

Болкунец напомнил, что с нового года Белоруссия получает нефть только от «компании, которую возглавляет друг Лукашенко Михаил Гуцериев». «Это небольшие поставки, их недостаточно для белорусской экономики, – отметил он. – Не исключаю, что Лукашенко находится в панике, стратегически его позиция проигрышная. Его главная задача – выжать из России поставки нефти хотя бы до конца года. Ведь в этом году в Белоруссии будут президентские выборы».

Болкунец надеется, что Минск в ближайшее время сам отменит новый налог. Он называет четыре сценария дальнейшего развития событий. Первый – согласие Лукашенко подписать дорожную карту по интеграции с Россией и начать ее выполнение. Второй – Лукашенко подписывает соглашения по интеграции, но ничего не исполняет. Третий – сохранение статус-кво, четвертый – выход Белоруссии из Союзного государства.

«Наиболее реалистичный – второй сценарий. Если Лукашенко начинает что-то подписывать, то теоретически получает возможность и дальше закупать нефть. Но Россия устами своего руководства увязала закупки нефти с началом углубленной интеграции. Если Лукашенко не подписывает документы по углубленной интеграции, то его политические перспективы становятся туманны. В один прекрасный момент запросы белорусского общества и номенклатуры могут совпасть и перед Лукашенко поставят вопрос об уходе. Зачем нужен такой президент, который остается в изоляции со стороны Запада, а теперь еще и не в состоянии договариваться с Москвой», – подытожил эксперт.

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