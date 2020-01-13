В Крыму подразделения береговой охраны подняли по тревоге

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота подняты по учебной тревоге, маневры проходят на полигоне Ангарский в Крыму при участии более 500 военных и 100 единиц техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Поднятые по учебной тревоге подразделения береговой обороны совершили марш в составе колонн военной и специальной техники на полигон Ангарский и приступили к инженерному оборудованию позиций», – передает сообщение пресс-службы «Звезда».

Военные отработают оборонительные и наступательные задачи, из штатного оружия отстреляются по мишеням. Состоятся тренировки по радиационной, химической и биологической защите.

Ангарский полигон находится возле Симферополя.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подняли по тревоге Таманскую дивизию.