Таманскую дивизию подняли по тревоге в Подмосковье

Более 4,5 тыс. военнослужащих мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) в Подмосковье прошли проверку боеготовности, сообщили в пресс-службе округа.

«Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа в Московской области после получения команды о приведении соединения в повышенную степень боевой готовности организованно получили оружие, а технику, находящуюся на временном хранении, ввели в строй», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

После этого военнослужащие выдвинулись на железнодорожную станцию для учений по погрузке техники на эшелоны. На протяжении восьми часов на двух эшелонах находились боевые машины пехоты БМП-2, гаубичные самоходные артиллерийские установки Мста-С, инженерные машины разграждения ИМР-3М, бронетранспортеры БТР-80.

«Всего в проверке боевой готовности приняли участие более 4,5 тыс. военнослужащих и около 1 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники», – сообщили в ЗВО.

Проверка прошла под руководством командующего гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Сергея Киселя.

Напомним, к началу 2018 году Таманская дивизия завершила перевооружение на модернизированные танки Т-72Б3.

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