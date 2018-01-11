Таманская дивизия завершила перевооружение на новые танки

В Таманской мотострелковой дивизии завершилось перевооружение на модернизированные танки Т-72Б3, рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

По данным пресс-службы, в четверг на полигонах округа начался отбор конкурса «Танковый биатлон», в котором участвуют около 500 экипажей, передает «Интерфакс».

«На полигоне «Алабино» танкисты Таманского мотострелкового соединения впервые применят танки Т-72Б3 новейшей модернизации, перевооружение на которые завершилось в части», – рассказали в пресс-службе ЗВО.

Напомним, в мае 2017 года мотострелковые соединения 1-й танковой армии, которая дислоцируется в Западном военном округе, получили очередную партию модернизированных танков Т-72Б3.

Также сообщалось, что н «Уралвагонзаводе» (УВЗ) начали серийное производство нового «спортивного» двигателя для модернизированного танка Т-72Б3.