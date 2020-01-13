Путин и Моди обсудили Персидский залив и Ливию по телефону

Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди обсудили по телефону обстановку в регионе Персидского залива и Ливии.

Лидеры стран подтвердили проведение личных встреч в ходе торжественных мероприятий в Москве на 75-летие Победы, саммитах БРИКС и ШОС в Петербурге, об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА «Новости».

В ноябре 2019 года индийское издание The Economic Times сообщало, что Индия пытается «максимально ускорить» поставки российских ЗРС С-400. По данным издания, сумма контракта на поставку С-400 Индии составила 5,93 млрд долларов.