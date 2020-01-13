«Единая Россия» сформирует перечень оперативных поручений по итогам послания Путина

Партия «Единая Россия» 16 января проведет специальное расширенное заседание президиума генерального совета, посвященное реализации послания президента Владимира Путина. По его итогам будет сформирован перечень поручений для подготовки конкретных предложений по реализации послания и контролю за его исполнением.

«Послание президента России Владимира Путина – не просто обращение к Федеральному собранию, а программа действий для всех ветвей и уровней российской власти, всех ответственных политических структур. Именно поэтому, как самая мощная партийная организация страны, обладающая самым массовым представительством на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, мы в «Единой России» видим необходимость обсудить и решить, каким образом будем участвовать в реализации этого стратегического Послания», – заявил секретарь генсовета «Единой России», замглавы Совета Федерации Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что, поскольку потребуется подключение властей всех уровней, заседание президиума генерального совета пройдет с участием региональных и некоторых муниципальных организаций «Единой России», сообщается на сайте партии.

«По итогам заседания президиума генсовета будет сформирован перечень оперативных поручений всем партийным организациям, всем партийным структурам для подготовки конкретных предложений по реализации послания и контролю за его исполнением», – заключил Турчак.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января. Президент собирается уделить особое внимание в послании вопросу повышения уровня доходов граждан.