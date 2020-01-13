Испанские фанаты выступили против украинского футболиста Зозули

Фанаты клубов «Райо Вальекано» и «Баракальдо» провели совместную акцию, на которой оскорбляли украинского форварда «Альбасете» Романа Зозулю, пишут СМИ.

Как сообщает «Корреспондент», «Райо Вальекано» и «Баракальдо» встречались в 1/32 финала Кубка Испании, а перед началом матча болельщики обоих клубов выступили с совместной с акцией.

Фанаты кричали «Зозуля – чертов наци», развернув при этом плакат «Футбол против расизма», передает RT.

Напомним, 16 декабря вице-президент испанского клуба «Альбасете» Виктор Варела рассказал, что украинский форвард Роман Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов «Райо Вальекано» во время матча.

В феврале 2017 года болельщики «Райо Вальекано» выступили против его перехода в клуб, обвинив футболиста в поддержке нацизма, поводом стал его снимок с шарфом с изображением лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Кроме того, болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца.

В 2015 году СМИ сообщали, что Зозуля выставлял на аукцион медаль за участие в финале Лиги Европы в составе «Днепра». Он обещал направить полученные средства «на нужды бойцов АТО».