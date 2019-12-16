Украинский футболист расплакался из-за обвинений в нацизме

Вице-президент испанского клуба «Альбасете» Виктор Варела рассказал, что украинский форвард Роман Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов «Райо Вальекано» во время матча.

«Зозуля подавлен, он плачет в раздевалке. Очевидно, это была довольно тяжелая ситуация для него. Я могу только сказать, что Роман, с тех пор как он прибыл в «Альбасете», вел себя образцово и не только был отличным футболистом, но и отличным компаньоном», – передает RT слова Варелы.

По ходу первого тайма болельщики хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес украинского нападающего. В частности, фанаты скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. Игроки «Альбасете» приняли решение его не продолжать, сообщает «Чемпионат.com».

Как уточняет «Спорт Экспресс», на второй тайм команды просто не вышли.

Изначально поднимался вопрос о неучастии Зозули в матче из-за ожидаемой негативной реакции со стороны болельщиков.

Напомним, Зозуля вынужден был отказаться от возможности играть за «Райо Вальекано», так как фанатские группировки мадридского клуба придерживаются левых взглядов.

В феврале 2017 года болельщики «Райо Вальекано» выступили против его перехода в клуб, обвинив футболиста в поддержке нацизма, поводом стал его снимок с шарфом с изображением лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Кроме того, болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца.

В 2015 году СМИ сообщали, что Зозуля выставлял на аукцион медаль за участие в финале Лиги Европы в составе «Днепра». Он обещал направить полученные средства «на нужды бойцов АТО».

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