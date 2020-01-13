Отменено решение суда об отказе возмещать иски родственников погибших в крушении Ту-154 под Сочи

Второй кассационный суд обязал Мосгорсуд пересмотреть решение об отказе в удовлетворении исков родственников погибших в крушении Ту-154 под Сочи в 2016 году, сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов.

«Решение суда по сочинской катастрофе отменил Второй кассационный суд и направил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда», – пояснил он, передает ТАСС.

В исковых требованиях потерпевшие указывали в качестве компенсации со страховых компаний 2 млрд рублей, по мнению Трунова, родственникам погибших действительно не доплатили, передает РИА «Новости».

Компания «Согаз» выплатила по 2 млн рублей за каждого погибшего, но, по словам адвоката, ответственность перевозчика была застрахована и перестрахована в Британии, то есть «каждый пассажир был застрахован на минимум 22 млн рублей».

Изначально родственникам отказали в Мещанском суде Москвы, позднее это решение подтвердил Мосгорсуд. После чего они направили иск во Второй кассационный суд, туда же подал протест прокурор, но после отозвал его.

Представитель «Согаза» Павел Сушкин заявлял в Мещанском суде, что компания «полностью выполнила свои обязательства перед родственниками погибших».

Напомним, 25 декабря в сочинском аэропорту Адлер самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки. На его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих и девять журналистов.

В 2019 году открылись новые подробности авиакатастрофы.