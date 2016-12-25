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18 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 19:45  |  vz.ru
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            Настоящую причину катастрофы Ту-154 под Сочи замалчивают

            Расследование причин катастрофы Ту-154 затянулось подозрительно надолго   18 марта 2019, 19:30
            Фото: Пресс-служба МЧС России/ТАСС
            Текст: Никита Коваленко,
            Оксана Борисова,
            Александр Колпаков

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            Появились новые данные, которые опровергают устоявшуюся версию гибели Ту-154 близ Сочи в 2016 году. Если данные «черных ящиков» достоверны, то получается, что дело не в сбое закрылков, на который возлагали вину. Что в таком случае, стало причиной трагедии, в которой погибли 84 человека, в том числе ансамбль Александрова и Доктор Лиза? И почему расследование катастрофы так затянулось?

            Телеграм-канал «Взгляд человека в лампасах», который ведут действующие и бывшие высокопоставленные военные, утверждает, что в его распоряжении оказались данные так называемого МСРП (магнитный самописец режимов полета) и речевых самописцев Ту-154, разбившегося под Сочи в декабре 2016 года. Того самого, в котором погибли участники ансамбля им. Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Запись была размещена в понедельник.

            Опубликованные данные официально не подтверждены. Добавим лишь, что эта запись не совпадает с той, которую по горячим следам опубликовал портал Life. Кроме того, в телеграм-канале приводятся запись переговоров с наложением на них технических данных с магнитного самописца. Это дает специалистам возможность более полно оценить картину происходившего (если, вновь оговоримся, данные соответствуют действительности). 

            Напомним, 25 декабря 2016 года в сочинском аэропорту Адлер самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки. На его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира.

            Приведем здесь часть опубликованных телеграм-каналом данных с речевых самописцев (орфография и пунктуация сохранена – прим. ВЗГЛЯД):

            «Штурман: Курс взлетный 238.

            Штурман: Высота полсотни, фары выключены, убраны.

            Штурман: Высота 120, командир, скорость 330.

            Командир: Закрылки пятнадцать.

            Помощник командира: Пятнадцать.

            (Щелчок – предположительно переключение рукоятки МКВ-43 сер. 2 управления закрылками)

            Штурман: Триста полсотни, командир.

            Штурман: Ух, ё-мое, доубираются синхронно е***а (сдавленно) что за х***я!?

            (звук аварийной сигнализации в кабине – сирена прерывисто)

            Командир: Что такое?!

            Штурман: Опасно, земля. Чё-е***а.

            (Звук тоновой сигнализации в наушниках от задатчика опасной высоты РВ-5)

            Штурман: Что вы делаете, б***ь?

            Помощник командира: А че я сделаю, если закрылки синхронно.

            Штурман: Командир, падаем.

            (Окончание записи на носителе)».

            Если эти данные достоверны, во-первых, можно сделать вывод, что одна из озвучивавшихся поначалу версий катастрофы, будто бы закрылки Ту-154 убирались несинхронно, из-за чего машину перевернуло на взлете, является несостоятельной.

            Во-вторых, становится очевидным, что в кабине царила какая-то неразбериха.

            «Я увидел только то, что судя по радиообмену в кабине был п***ц. Но в экипаже работающем в режиме 24/7 без выходных и отпусков вряд-ли могло быть по другому. Земля пухом...», – написал в связи с этим автор телеграм-канала Fighterbomber, предположительно, военный летчик. Добавим, что на интернет-форумах, посвященных гражданской авиации, активно обсуждалась версия о том, что имело место несоблюдение режима труда и отдыха, и уставший экипаж не смог адекватно оценить ситуацию.

            Эксперты, которые по просьбе газеты ВЗГЛЯД ознакомились с опубликованной телеграм-каналом частью данных «черных ящиков», полагают: неразбериха могла быть вызвана потерей ориентации в пространстве.

            Запись опровергает версию, по которой причиной катастрофы был несинхронный выпуск закрылков (которые изменяют аэродинамическую конфигурацию крыла), – сказал газете ВЗГЛЯД бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

            Эксперт отметил, что пилоты уже сталкивались со случаями потери ориентации, при подлете к аэродрому в Сочи, или при вылете с него. «Этот аэродром сложен тем что, на нем взлетаешь только с одним курсом – на море, а садишься, наоборот, лишь с моря», – отметил Смирнов. «В такой ситуации надо переходить на пилотирование исключительно по приборам» – подчеркнул эксперт.

            «Те командиры кораблей, которые имеют небольшой опыт полетов в ночных условиях, допускают ошибку и начинают искать зрительную опору для определения своего местоположения. Поэтому по предварительному заключению  причиной и назвали потерю пространственной ориентировки командира корабля», – пояснил Смирнов. «Кстати говоря, запись переговоров членов экипажа, опубликованная в телеграм-канале, также это подтверждает», – отметил эксперт.

            Ознакомившись с записью, схожую версию высказал заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов. «Я сразу после произошедшего говорил: над водной поверхностью в ночное время достаточно трудно визуально ориентироваться», – сказал  Попов газете ВЗГЛЯД. Потеря пространственной ориентировки вкупе с возможными техническими сбоями (на которые пришлось отвлечься экипажу) привела к дисбалансу работоспособности всей системы управления, полагает эксперт.

            Добавим, что еще в 2017 году «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники, обнародовал версию о том, что причиной крушения была потеря пилотом ориентировки в пространстве. Опубликованная в телеграм-канале часть переписки, если она достоверна, фактически подтверждает эту версию.

            Но итоговую версию – то, «как оно было на самом деле» – обществу так и не предъявили. До окончания расследования этой авиакатастрофы осталось лишь семь дней. Однако авторы канала «Взгляд человека в лампасах» полагают, что оно вряд ли закончится в срок. «Почти два года назад министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что «мы на 99% уверены, что имеем окончательную версию причин этой катастрофы». С тех пор тот самый последний процент так и не был, по официальным данным, расследован. В декабре прошлого года срок расследования был в очередной раз продлен до 25 марта 2019 года – то есть в лучшем случае результаты будут объявлены только через неделю. А скорее всего - расследование будет продлено снова», – пишут они.

            И это не может не вызывать удивления.

            Ведь, согласно требованиям Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с экспериментальными воздушными судами, «если при расследовании авиационного происшествия не требуется проведения дополнительных исследований, срок расследования не должен превышать 30 суток. Срок расследования может быть продлен Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по ходатайству председателя комиссии по расследованию».

            «Взгляд человека в лампасах» отмечает при этом, что данные МСРП (система регистрирует параметры, характеризующие режим полета, работу силовой установки и систем самолета) с наложенной на них синхронно информацией с речевых самописцев позволяют достаточно достоверно восстановить картину трагедии и даже визуализировать движения самолета. В связи с этим авторы канала не исключают, что комиссии по расследованию могут быть давно известны настоящие причины катастрофы, однако что-то мешает озвучить их официально.

            «В данном случае расследование идет уже более двух лет, и ему не видно конца и края. Это наводит на очень неприятные размышления.

            Может быть, результаты расследования подгоняются под кому-либо выгодные выводы?», – пишут они.

            Аналогичного мнения придерживается и телеграмм-канал «Крылья войны». «По нашему многолетнему опыту, заключения доброй половины актов расследований катастроф не соответствуют их реальным обстоятельствам и причинам. Те, кто занимал высокие должности в ВВС и знаком с кухней расследований авиационных происшествий, с изрядной долей недоверия относятся к любому официальному заключению. Едва ли не любой подобный документ – результат договоренностей (компромисса) между представителями ключевых заинтересованных групп: ВВС, Генштаба, производителей самолетов, техников, которые их обслуживают, политического руководства. Виновников не устанавливают - их назначают. Именно поэтому так удобно бывает обвинить во всем погибший экипаж. И примерно в 80 процентах подобных случаев он и объявляется виновным», – утверждают авторы.

            Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов полагает:

            «Это делается для того, чтобы об этом случае забыла общественность,

            чтобы вообще вычеркнуть его с памяти». «Случай сам по себе позорный» – подчеркнул летчик. «Они знают об этом и понимают, насколько это стыдно, – добавил Смирнов. – В самолете летел «золотой фонд» России. Погода была отличная, самолет был отличный. А они взяли и убили людей».

            «В документах, которые публиковали в интернете, есть целый раздел, в котором говорится об упущениях в подготовке экипажа», – напомнил Смирнов. «Были перечислены очень серьезные претензии, причем в такой форме, что по этим вопросам должны полететь папахи кубарем с голов многих высоких чинов, которые занимались подготовкой экипажа, полета в целом».

            Поэтому общество хочет поскорее услышать причину и успокоиться, потому что за объявлением причины и расследованием кроется главное – установить причину и определить перечень необходимых мер, чтобы избежать на все времена подобных летных происшествий в системе авиации России, – заключил собеседник.

            При этом, говоря о сроках, отведенных на расследование, Смирнов уточняет: «Через 30 суток должна появиться первая официальная информация, которая бы говорила о том, что уж объективно подтвердилось расшифровкой черных ящиков». «А окончательные материалы будут уже приведены после исследований, аэродинамических и математических расчетов, проведения полетов летчиками-испытателями, который повторяют этот случай, – отмечает собеседник. – На это может уйти большое количество времени».

            В свою очередь, Владимир Попов призывает не торопиться возлагать вину на экипаж. По его мнению, затягивание расследования можно объяснить тем, что следственным органам до сих пор так и не удалось «технически подтвердить и обосновать» ответы на поставленные вопросы. «Не потому, что хотят уйти от ответственности, кого-то обелить и т.п. – просто, есть такие катастрофы, такие аварийные ситуации, что прийти по ним к окончательной версии, к единому мнению не получается. Это не только у нас, это мировая практика».

            Попов указывает на то, что данные, полученные с бортовых самописцев, могут быть, в том числе, и просто неполными. «В записи могли быть разрывы, и где гарантия, что не потеряли долю секунды, которая могла бы нам многое объяснить?», – говорит Попов. 


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