Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу

Родившаяся в Москве и проживающая в Финляндии Йенни Курпен сообщила, что вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсен, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.

«Это правда, и я не комментирую свою личную жизнь. Спасибо за понимание», – приводит ее слова РИА «Новости».

О том, что Курпен вышла замуж за Мадсена, стало известно из записей женщины в соцсетях. Там указано, что свадьба состоялась 19 декабря. Также Курпен публиковала фотографии, свидетельствующие о том, что она посещала Мадсена в тюрьме.

Датское издание B.T. пишет, что свадьба стала художественной акцией Курпен, которая желает «положить конец феминистскому общепринятому брендингу женщин, контактирующих с мужчинами-убийцами женщин».

Напомним, в апреле 2018 года суд Копенгагена приговорил Мадсена, владельца подлодки Nautilus, к пожизненному сроку за убийство шведской журналистки Ким Валль.

Прокуратура считает, что Мадсен задушил Валль или перерезал ей горло и что он планировал это преступление. Сам изобретатель утверждает, что произошедшее стало результатом несчастного случая, и не отрицает при этом, что это он расчленил тело журналистки.