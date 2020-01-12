Госдеп раскрыл дальнейшую стратегию США против Ирана

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус рассказала о дальнейшей стратегии США в отношении Ирана.

Ортагус заявила, что после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке США намерены «дипломатически и экономически изолировать Иран». По словам Ортагус изоляция продлится, пока Иран не начнет «вести себя как нормальная страна», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Напомним, в ответ на убийство американцами Сулеймани иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетные удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака и американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль.

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