Извержение вулкана Синдакэ произошло в Японии

Извержение вулкана Синдакэ произошло в субботу на острове Кутиноэрабудзима на юге Японии.

По данным Главного метеорологического агентства, извержение было зафиксировано в 15.05 по местному времени (09.05 мск), передает РИА «Новости».

Столб дыма поднялся на высоту около двух километров. В районе вулкана объявлен третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Третий уровень предполагает запрет на восхождение и приближение к горе.

Последний раз вулкан Синдакэ извергался в ноябре прошлого года.

Ранее извержение вулкана произошло в Новой Зеландии. Жертвами извержения стали восемь человек, семь из которых умерли в больнице, еще около 30 пострадали.