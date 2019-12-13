В Новой Зеландии обнаружили тела погибших во время извержения вулкана

Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших во время извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, которое произошло 9 декабря.

«Тела шести погибших [во время извержения вулкана] были обнаружены на острове Уайт-Айленд и в настоящий момент транспортируются на борт сторожевого корабля Wellington», – передает ТАСС сообщение полиции.

Новозеландские правоохранители сообщают, что в момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек, среди которых были новозеландцы и туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая и Малайзии. Спасатели сообщали, что не рассчитывают найти выживших.

Жертвами извержения стали восемь человек, семь из которых умерли в больнице, еще около 30 пострадали. В ожоговых центрах Новой Зеландии находятся 17 пострадавших в результате извержения, 13 из них остаются в критическом состоянии.