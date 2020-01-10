США приостановили полеты на Кубу

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные штаты приостанавливают полеты всех самолетов на Кубу, кроме рейсов в Гавану.

«Сегодня по моему запросу департамент транспорта США приостанавливает до дальнейшего оповещения все чартерные полеты между Соединенными Штатами и аэропортами на Кубе, кроме международного аэропорта José Martí International Airport в Ганаве», – сказано в заявлении Помпео, передает РИА «Новости».

Отмечается, что это решение затронет девять кубинских аэропортов, которые в настоящее время принимают рейсы из США. Авиакомпаниям дается два месяца на постепенную отмену рейсов. Кроме того, госдепартамент также намерен ограничить число рейсов, направляющихся из США в Гавану.

В заявлении госсекретаря уточняется, что такие меры позволят «ограничить возможность обогащения кубинского режима». «Приостанавливая чартерные полеты в девять аэропортов на Кубе, США еще больше ограничат доступ кубинского режима к твердой валюте тех, кто приезжает из США», – сказано в заявлении.