Эксперты оценили расходы США на войну в Ираке и Сирии в 880 миллиардов долларов

Лучше бы эти деньги были направлены на развитие Ближнего Востока, а не на его уничтожение. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя данные о финансовых затратах США на военные интервенции на Ближнем Востоке с 2003 года.

Согласно данным совместного исследования, проведенного учеными Бостонского и Брауновского университетов, США потратили с 2003 по 2020 годы на военную кампанию сперва в Ираке, а затем и в соседней Сирии, порядка 880 млрд. долларов. В среднем из американского бюджета ежегодно выделялось 44 млрд долларов в течение 17 лет, говорится в исследовании, размещенном на сайте Брауновского университета. Так, за один только 2008 год в боевые действия на Ближнем Востоке США вложили 150 млрд долларов.

«Лучше бы деньги были направлены на развитие региона, а не на его уничтожение. Траты сумасшедшие, – оценил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. – Вложи американцы эти деньги в развитие региона, в различные созидательные проекты, сейчас все было бы по-другому. Сейчас США не думали бы не над тем, как избавиться от госдолга. Если бы они не враждовали со странами Ближнего Востока, а помогали бы им развиваться, у Белого дома не возникли бы сейчас планы развязать очередную войну в регионе, на этот раз – против Ирана, чтобы списать под это дело деньги».

К сожалению, мысли американцев направлены в другую сторону, продолжил эксперт. «Напасть, ограбить и по дешевке все забрать. Итог войны в Ираке – на нефтяные месторождения сели американские компании. Всем понятно, что никакого оружия массового поражения, которым Колин Пауэлл тряс в пробирочке, там не было. Были чисто экономические интересы. США действуют всегда вне правил и считают это своим преимуществом. А все, кто не согласен с этим, будет убежден с помощью оружия. Ракеты, бомбы, убийства. Такая политика – норма для США», – подчеркнул Леонов.

«Благодаря войнам США получают углеводороды по бросовым ценам. Так называемая «охрана» с их стороны нефтяных месторождений в Сирии – это факт того же порядка. На деле это государственный терроризм и пиратство, иначе не скажешь», – резюмировал Алексей Леонков.

По мнению доцента философского факультета МГУ, американиста Бориса Межуева, из доктрины внешней политики США окончательно уходит понятие строительства государства, подразумевающее какие-либо вложения в ту страну, которую они решили «осчастливить» своим демократическим воздействием.

«Начался этот процесс уже достаточно давно. Советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон был активным проводником этой идеи. Он считал, что американцы должны свергать «ненужные» режимы. При этом необязательно нести ответственность за последствия. То есть строительство новой нации это, по его мнению, – не задача США. Задача – просто убирать неприятные фигуры», – поделился Борис Межуев.

Так, например, в США уже давно не слышно дебатов о том, как продвигается демократизация Ирака, хотя там остаются оккупационные войска, акцентировал собеседник, – не говоря уже про Ливию. «Американцы практически перестали рефлексировать о том, принесла их рука благо освобожденным народам или не принесла», – заключил Борис Межуев.