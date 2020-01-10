Трамп пожаловался американцам на Европу

Президент США Дональд Трамп заявил, что США «защищают Европу от России», и посетовал, что европейские страны невзлюбили его.

«НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры (расходов стран НАТО) снижаются многие годы, последние 15-18 лет... Я пошел к ним и сказал: «Ребята, вы должны заплатить. Вы – неплательщики!», – передает РИА «Новости» слова Трампа на предвыборном митинге в Огайо.

По словам президента США, за это европейские страны его «невзлюбили»; к экс-президенту США Бараку Обаме, который не выдвигал подобных требований, так не относились, считает Трамп.

Напомним, в Белом доме заявили, что ждут от всех стран – членов альянса к 2024 году увеличения расходов на оборону до 2% ВВП.

В августе газета ВЗГЛЯД подробно писала об угрозах США в адрес Германии из-за недостаточного финансирования альянса со стороны Берлина.

3 декабря Трамп заявил, что США примут меры в двусторонней торговле против тех стран Европы, которые не вносят согласованные взносы в бюджет НАТО.

5 декабря Rasmussen опубликовал опрос, из которого следует, что большинство американцев считает, что США не должны платить в бюджет НАТО больше, чем другие страны альянса.

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