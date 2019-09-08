Появились экзитполы на выборах глав Петербурга, Республики Алтай, Мурманской и Астраханской областей

По данным первых экзитполов – опросов на выходе с избирательных участков, на выборах глав Республики Алтай, Мурманской и Астраханской областей, а также Санкт-Петербурга лидируют Олег Хорохордин, Андрей Чибис, Игорь Бабушкин и Александр Беглов соответственно.

Согласно данным, опубликованным официальным Telegram-каналом Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), явка на выборах в Республике Алтай составила 46,9%, в Мурманской области – 36,6%, в Астраханской области – 29,3%, в Санкт-Петербурге – 23,3%.

На выборах главы Республики Алтай лидирует Олег Хорохордин («Единая Россия») с 61,4% голосов, следом за ним: Виктор Ромашкин (КПРФ) – 28% и Дмитрий Софронов (ЛДПР) – 7,3%. От ответа отказались 40,9% респондентов, 3,3% испортили бюллетень.

В Мурманской области лидирует Андрей Чибис («Единая Россия»), набирающий 63,1%. На втором месте Максим Белов (ЛДПР) – 17,8%, затем идут Михаил Антропов (КПРФ) – 11,1%, Василий Буров («Справедливая Россия») – 2,5%, Геннадий Тупикин (Партия пенсионеров) – 1,6%, Виталий Измайлов («Гражданская платформа») – 1,3%. От ответа отказались 36% респондентов, 2,6% сказали, что испортили бюллетень.

В Астраханской области лидирует самовыдвиженец Игорь Бабушкин (80,4%). На втором месте представитель КПРФ Николай Арефьев – 11,1%, третьим идет Тимофей Щербаков (ЛДПР) – 3,8%, следом за которым – Сергей Сычев (РППСС) с 3,5% голосов.

Лидером голосования в Санкт-Петербурге, по данным экзитпола, является самовыдвиженец Александр Беглов, которого поддержали 56% избирателей. Вторым идет Михаил Амосов («Гражданская платформа») – 21,4%, следом за ним – Надежда Тихонова («Справедливая Россия») с 19%. Отказались ответить 44,9% респондентов, испортили бюллетень – 3,6%.

Число участников опроса в сообщении Telegram-канала ВЦИОМ не уточняется, погрешность измерений также не указана.