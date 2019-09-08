Открылись первые избирательные участки на выборах депутатов в Мосгордуму

В центре российской столицы в 06.00 открылись первые семь избирательных участков на выборах депутатов в Мосгордуму, остальные участки заработают с 08.00 мск.

Открылись участки номер 400, 505, 853, 1001, 2114, 2720, 2964. Голосование на них начинается раньше, чтобы в выборах смогли принять участие военнослужащие, занятые в этот день охраной общественного порядка, передает ТАСС.

Всего к выборам депутатов в Мосгордуму создано более 3,6 тыс. избирательных участков. Они будут работать до 20.00 мск.

Выборы в Мосгордуму проходят в Единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Зарегистрированы 225 кандидатов, из них 58 самовыдвиженцев. Представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Гражданская сила», «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил готовность столицы к проведению выборов, подчеркнув, что более половины всех избирательных участков оборудованы КОИБами, а Общественная палата Москвы создала Общественный штаб наблюдения за выборами и назначила наблюдателей в избирательные комиссии. При этом, по словам мэра, Общественная палата имеет возможность видеонаблюдения и оперативного реагирования по всем избирательным участкам.

В 2019 году в Единый день голосования проходит 58 крупных избирательных кампаний в 41 регионе. В 16 регионах прямым голосованием выбирают глав субъектов федерации, а еще троих глав субъектов по итогам выборов определят местные заксы.

В 13 регионах проходят выборы депутатов законодательных собраний, завершаются 22 избирательные кампании в городские думы, состоятся прямые выборы трех мэров административных центров и довыборы четырех депутатов Госдумы.

Отметим, что в этом году на выборах губернаторов конкуренция выше, чем в последние годы – 4,8 человек на место главы региона. В прошлом выборном цикле в этих же регионах средний конкурс был 4,5 кандидата на место, в 2018 – 4,7 человек. Общее число зарегистрированных кандидатов на выборах губернаторов – 77 человек.