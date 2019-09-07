Участницы Pussy Riot задержаны в Москве

В Москве задержали активисток Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину, сообщил участник арт-группы «Война» Петр Верзилов.

По его словам, они были задержаны около Даниловского рынка. Их доставили в отделение полиции, сообщил Верзилов в Twitter.

По его словам, помимо активисток Pussy Riot были задержаны еще несколько человек.

В ОВД Даниловский полный актовый зал задержанных из Pussy Riot - аж 12 человек - а адвокатам в дежурке говорят что никого нет и не пускают внутрь pic.twitter.com/uoGqlwgWkN — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 7 сентября 2019 г.

В свою очередь, Толоконникова написала на своей странице в Twitter, что полиция задержала 15 человек.

«Собирались прогуляться по городу в форме Pussy Riot с погонами-сердечками и радужным флагом. ОВД по Даниловскому району звоните и спрашивайте, почему», – уточнила Толоконникова.

По словам девушки, все были задержаны на выходе из подъезда.

«С баннером и радужным флагом хотели погулять у белого дома. Накануне выборов поздравить любимую администрацию с днем города», – написала девушка.

задержаны на выходе из подъезда. 15 человек задержали.



собирались прогуляться по городу в форме pussy riot с погонами-сердечками и радужным флагом.



овд по даниловскому району



звоните и спрашивайте, почему .( pic.twitter.com/8TmTC7QePi — nadya (@tolokno) 7 сентября 2019 г.

Ранее двум участницам группы Pussy Riot запретили въезжать в Белоруссию. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко лично поручил отменить запрет.