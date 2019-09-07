Глава Европарламента захотел лично вручить Сенцову премию

Взаимный обмен удерживаемых лиц, состоявшийся между Россией и Украиной 7 сентября, свидетельствует о снижении напряженности в отношениях двух стран, заявил глава Европарламента Давид Сассоли.

«Мы приветствуем это как шаг в правильном направлении и признак снижения напряженности между двумя странами», – приводит его слова ТАСС.

Сассоли отмтеил, что «с облегчением и глубокой радостью» воспринял новость об обмене.

Также глава Европарламента признался, что нетерпением ждет встречи с режиссером Олегом Сенцовым, осужденным в России за терроризм, чтобы вручить ему премию имени Сахарова, которую ему присудили в октябре 2018 года.

Ранее состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот обмен очень важным шагом. Также возвращение россиян прокомментировали в Кремле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности второго этапа освобождения украинцев.

Напомним, в конце лета Москва и Киев начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Тогда Владимир Путин заявлял, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.