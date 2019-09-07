Пьяные еноты атаковали столицу Канады

Взгляд
7 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 17:19  |  vz.ru
Разделы

Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
Перейти а раздел…

До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
Перейти а раздел…

Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти а раздел…

Индийский лунный проект закончился без России провалом

Индийский лунный модуль пропал бесследноФото: isro.gov.in
Очередной громкий космический проект закончился провалом - Индии так и не удалось посадить свой аппарат на поверхность Луны. Возможно, одной из причин неудачи стал отказ Индии от сотрудничества с российскими специалистами. По крайней мере, именно они предупреждали Индию о наиболее рискованных элементах полета. Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Что нам делать с братьями

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Пока мы не начнём устанавливать свои режимы в странах, которые считаем дружественными, а будем лишь всхлипывать о том, что где-то очередной неблагодарный народ опять назвал нас «оккупантами», мы будем продолжать проигрывать. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Образ Родины-матери превращается в политическую реальность

Сергей Мардан, публицист
Россия без всяких игр в гендерное равноправие, «женских квот» и агрессивного феминизма двигается ровно тем же путем, что и вся Европа, где женщины становятся президентами, министрами обороны и возглавляют многомиллиардные корпорации. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Потребление алкоголя надо снижать и пряником, и кнутом

Антон Крылов, журналист
Сколько пьют в России достоверно по-прежнему неизвестно. Расходятся даже официальные, а не оценочные данные. Но очевидно, что потребление алкоголя надо снижать. Одними запретами это сделать нельзя. Но и без запретов потребление не снизить. Подробности...
Обсуждение: 145 комментариев
    Перейти а раздел…

    Британия потеряла свидетельство своего позора

    Кто из известных заключенных выходил по УДО

    Неблагодарные «братушки»: Болгария снова выступила против России

      Перейти а раздел…

      Россия и Украина обменялись заключенными

      На фото - граждане Украины и России в аэропорту Киева перед отлетом в Москву. Это - часть тех людей, которые стали участниками обмена между Россией и Украиной
      Подробности...

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Как вы относитель к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?
          • Одобряю

          • Не одобряю

          • Мне безразлично

          Какая славянская страна является для России самой дружественной?
          • Белоруссия

          • Болгария

          • Сербия

          • Украина

          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову
              Индийский лунный проект закончился без России проваломЗеленский заявил о выполнении всех договоренностей с ПутинымУ Boeing возникли проблемы с новым лайнеромЗахарова рассказала о замятом скандале вокруг американского спортсмена
              В Германии пожаловались на ответные санкции РоссииКравчук указал на главную ошибку украинских властейОткуда у Лукашенко роскошный электромобиль Tesla?Меркель назвала обмен России и Украины «полным надежды сигналом»
              Китай предложил США сделку по агропродукцииКрасовский назвал Навального «стареющим, капризным Кеном»Демонстранты в Гонконге решили изменить тактикуРоссийский теннисист впервые за долгое время вышел в финал US Open

              Главная тема


              Что даст России и Украине взаимный обмен заключенными

              «отказ от амбиций»


              Американский профессор провозгласил США увядающей империей

              дело о шпионаже


              В Италии заявили об экстрадиции сотрудника Ростеха в США в сжатые сроки

              потери ВСУ


              Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха

              Видео

              На Марс за 40 дней


              Создание «ядерного буксира» откроет России дорогу на Марс

              с 18 до 21


              Алкогольный запрет грозит разжечь молодежь

              финансовая ловушка


              Российский авиапром лишат советского балласта

              огромный потенциал


              Найден многомиллиардный рынок для российской нефти и газа

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Лекарство от левизны


              Дмитрий Дробницкий: Горькое обаяние американского социализма

              Притяжение тундрой


              Анна Долгарева: На русском Севере ищут себя

              Советская Кондопога


              Ирина Алкснис: Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

              на ваш взгляд


              Как вы относитель к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?

              Пьяные еноты атаковали столицу Канады

              7 сентября 2019, 16:45

              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати

              В Канаде все чаще стали замечать енотов, которые находятся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.

              Одна из жительниц пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы Эмили Роджерс очень испугалась, увидев такое поведение зверька, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

              «Он едва мог двигаться. Волочил ноги, шатался и с трудом вставал. С ним явно было что-то не так», – рассказала женщина. 

              Она обнаружила енота на заднем дворе. Спустя несколько часов Роджерс обратилась в Службу защиты животных, специалисты которой забрали животное на осмотр.

              Позже выяснилось, что это был не единичный случай – другие жители района тоже видели енотов в подобном состоянии.

              Профессор биологии Карлтонского университета Майкл Ранц

              заявил, что одной из причин необычного поведения зверьков могут быть забродившие фрукты, которые падают с деревьев. Сок плодов нередко вызывает у животных состояние опьянения. Эксперт рекомендует не пытаться отрезвить енотов, а дать им выспаться.


              Ранее ученые назвали пользу собак для здоровья человека.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............