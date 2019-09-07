Пьяные еноты атаковали столицу Канады

В Канаде все чаще стали замечать енотов, которые находятся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.

Одна из жительниц пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы Эмили Роджерс очень испугалась, увидев такое поведение зверька, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

«Он едва мог двигаться. Волочил ноги, шатался и с трудом вставал. С ним явно было что-то не так», – рассказала женщина.

Она обнаружила енота на заднем дворе. Спустя несколько часов Роджерс обратилась в Службу защиты животных, специалисты которой забрали животное на осмотр.

Позже выяснилось, что это был не единичный случай – другие жители района тоже видели енотов в подобном состоянии.

Профессор биологии Карлтонского университета Майкл Ранц

заявил, что одной из причин необычного поведения зверьков могут быть забродившие фрукты, которые падают с деревьев. Сок плодов нередко вызывает у животных состояние опьянения. Эксперт рекомендует не пытаться отрезвить енотов, а дать им выспаться.





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