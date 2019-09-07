Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных лайнерах

Президент США Дональд Трамп предложил разместить пострадавших от урагана «Дориан» жителей Багамских островов на круизных лайнерах.

«Береговую охрану США и федеральное управление по руководству действиями в чрезвычайных ситуациях и всех остальных наряду со странами, которые оказывают помощь, попросили доставить людей из сильно пострадавших районов Багамских островов в другие районы Багам, которые не пострадали и находятся в хорошем состоянии», – написал Трамп в Twitter.

Он уточнил, что будут оценены усилия «любых владеющих круизными лайнерами компаний», которые смогут разместить пострадавших.

Ранее сообщалось о первых жертвах урагана «Дориан».

Напомним, 1 сентября ураган, сформировавшийся в Атлантическом океане и надвигающийся на американский штат Флорида, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира – Симпсона. Сообщалось, что скорость ветра составляет 257 километров в час.

Президент США Дональд Трамп называл ураган «абсолютным монстром».