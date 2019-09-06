В Берлине Porsche въехал в толпу прохожих

Автомобиль Porsche в пятницу вечером наехал на группу пешеходов, стоявших на тротуаре в Берлине.

В результате погибли четыре человека, включая ребенка, передает ТАСС со ссылкой на Berliner Morgenpost.

Пожарная служба Берлина сообщила, что инцидент произошел в столичном районе Митте. Там уточнили, что в результате ЧП также пострадали два человека.

Причина произошедшего устанавливается.

В конце августа московские стражи порядка задержали 36-летнего приезжего, который в ходе конфликта въехал в толпу в районе Чертаново.