В Москве задержан въехавший в толпу людей водитель автомобиля

Московские стражи порядка задержали 36-летнего приезжего, который в ходе конфликта въехал в толпу в районе Чертаново, сообщили в пресс-службе УВД по Южному административному округу столицы.

«В ОМВД России по району Чертаново Центральное поступило сообщение о том, что у одного из рынков происходит конфликт между двумя группами граждан», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что один из участников конфликта въехал на автомобиле Hyundai в толпу людей и, бросив машину, скрылся. Двое мужчин после наезда были госпитализированы.

Полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался 36-летний приезжий. Возбуждено уголовное дело по статье 123 УК РФ «Хулиганство».