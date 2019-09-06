Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко

Министерство экономического развития отреагировало на заявления вице-премьера Виталия Мутко, раскритиковавшего работу ведомства с пострадавшими от паводка предпринимателями в Иркутской области.

«Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок», – говорится в сообщении МЭР.

В ведомстве отметили, что основную поддержку в этом вопросе оказали первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, передает ТАСС.

«К сожалению, участие В. Л. Мутко в этом вопросе было минимальным. Теперь важно довести эти деньги до людей справедливым образом», – указали в МЭР.

Мутко 5 сентября раскритиковал работу МЭР с пострадавшими от паводка предпринимателями, так как ни один из них, по его словам, не получил полагающиеся им выплаты. До этого, 3 сентября, Мутко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова за жалобы на его деятельность после стихийного бедствия в регионе.

2 сентября президент России Владимир Путин раскритиковал местные власти за медлительность в устранении последствий стихийного бедствия и поручил Мутко «дожать ситуацию» с выплатой компенсаций пострадавшим в регионе.