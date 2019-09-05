Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о террористической угрозе за два дня до 9/11

Дипломат и вице-президент американского Центра за национальный интерес Джордж Биби в своей книге сообщил, что российский лидер Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года звонил американскому коллеге Джорджу Бушу, чтобы предупредить его об угрозе.

«За два дня до атак Путин позвонил президенту Бушу, чтобы предупредить, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана. Затем, в сам день 11 сентября, Путин первым из иностранных лидеров позвонил в Белый дом, чтобы выразить сочувствие и поддержку», – отметил Биби в своей книге, передает ТАСС.

В прошлом Биби занимал должность главного аналитика ЦРУ по России, а также работал советником вице-президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки.

Отмечается, что 10 сентября 2001 года Кремль сообщал о телефонном разговоре глав государств. В сообщении отмечалось, что беседа прошла по инициативе Вашингтона.

По этим данным, Путин и Буш говорили о подготовке к личной встрече на саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шанхае.

«Было выражено удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений, а также интенсивностью осуществляемых на различных уровнях контактов в военно- политической, экономической и других сферах сотрудничества», – говорилось в том материале.

Следующая беседа глав государств прошла 11 сентября, Путин позвонил Бушу, чтобы выразить свою поддержку. Также он в тот день направил американскому коллеге телеграмму с соболезнованиями и выражением солидарности и выступил по российскому телевидению.

Другой разговор на эту тему между президентами прошел 12 сентября.

В июне 2019 года были найдены не публиковавшиеся ранее фото последствий теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.