Найдены не публиковавшиеся ранее фото последствий теракта 9/11

Около двух с половиной тысяч не публиковавшихся ранее фотографий последствий теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке были случайно обнаружены на диске с барахолки.

После восстановления данных с устаревшего носителя снимки были загружены на портал Flickr.

Вероятно, автор снимков был рабочим, который помогал убирать обломки башен-близнецов, пишет «Ридус».

«Обычно на такие вещи не обращают внимания. Скорее всего, если бы мы не забрали диски, они бы уже были в мусорном баке», – отмечают обнаружившие фото сотрудники американского архива.

Найти автора снимков до сих пор не удалось.