Вучич заявил о потере «целого города» в Сербии из-за демографического кризиса

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о значительном демографическом спаде в стране, который привел к «потере населения целого города».

По словам главы государства, в стране умерли более 100 тыс. человек, а родились 63 тыс. человек, таким образом, демографические потери составили около 38 тыс. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт главы Сербии.

«Это значит, что Сербия потеряла город размером с Кикинду, в которой сейчас живут 38,6 тыс. человек», - сказал Вучич.

Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил о том, что планете грозит демографический коллапс.