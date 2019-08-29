Маск назвал самую большую проблему человечества через 20 лет

Основатель компании SpaceX Илон Маск и глава Alibaba Джек Ма полагают, что самой большой проблемой человечества через 20 лет станет демографический коллапс.

«Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Я считаю, что самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, – демографический коллапс. Я хочу подчеркнуть, что именно демографический коллапс, а не взрыв», – сказал Маск во время дискуссии с Джеком Ма на всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, передает РИА «Новости».

Ма ответил, что «абсолютно согласен» с этим мнением. «Проблема населения станет большим вызовом. Возможно, 1,4 млрд человек в Китае может казаться большой цифрой, но в следующие несколько лет это принесет очень большие проблемы Китаю. Темпы сокращения населения будут расти. Вы говорите коллапс. Я согласен с этим» – сказал он.

При этом Маск уточнил, что иммиграция не решит эту проблему: «Некоторые говорят, а как насчет иммиграции? Но откуда... ?».

«Вы еще и на Марс хотите», – упомянул Ма.

«Да, на Марсе тоже нужны люди. Сейчас там нет людей, одни машины», – констатировал Маск.

Ма заключил, что стоит обратить внимание на проблему демографии и «создавать больше людей».

Ранее демографическую ситуацию в России оценил Дмитрий Медведев.