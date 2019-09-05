Стало известно о способности новейшего бомбардировщика США сбивать истребители

Новый стелс-бомбардировщик ВВС США B-21 Raider, скорее всего, сможет сбивать неприятельские истребители за счет оснащения ракетами «воздух-воздух», сообщил генерал-майор Скотт Л. Плеус в статье для Air Force Magazine.

«B-21 также обладает возможностями применять оружие класса «воздух – воздух», – приводит его слова Naked Science.

Отмечается, что новый B-21 Raider будет способен проникать в охраняемую вражескими системами ПВО зону. Источники, знакомые с его разработкой, сообщали, что B-21 будет оснащен новым радаром. Это обеспечит поиск воздушных целей и их уничтожение.

B-21 – стратегический бомбардировщик нового поколения, который должен заменить самолеты B-1B, B-2 и B-52H. Больше всего он похож на B-2: будет малозаметным, дозвуковым и выполненным по аэродинамической схеме «летающее крыло». Для удешевления конструкции, вероятно, будет снижен боевой радиус и количество вооружения на борту. Стоимость одного B-21 ожидается в районе 500 млн долларов.

По данным Air Force Magazine, B-21 может подняться в воздух в начале декабря 2021 года.

Отметим, что на B-21 предполагается установка новой ядерной бомбы B61-12.