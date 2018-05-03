ВВС США рассказали о десятках испытаний ядерной бомбы B61-12

Военно-воздушные силы США провели десятки успешных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12, заявил начальник штаба по стратегическому сдерживанию и ядерному вооружению Джек Вайнштейн.

«Мы уже провели 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний», – передает слова Вайнштейна Military.com.

Он добавил, что программа работает «очень хорошо». Уточняется, что бомба должна быть в три раза более точной, чем ее предшественницы.

Программа B61-12, работающая в течение семи лет, предполагает размещение бомбы на бомбардировщике B-2 Spirit и на будущем бомбардировщике B-21 Long Range.

Вайнштейн не уточнил, какие самолеты использовались в последних испытаниях. Но сообщается, что ею может пополнить свой арсенал оружия истребитель F-35 Lightning II. Предполагается, что бомба будет выпущена в 2020 году.

В августе 2017 года МИД России объяснял, что главный негативный эффект модернизации атомной бомбы В61-12 в США заключается в том, что ее принятие на вооружение может снизить порог применения ядерного оружия.

Тогда же сообщалось об испытаниях атомной бомбы B61-12. Отмечалось, что ее производство планируется начать в 2020 году. При этом возможно размещение бомбы на территории стран НАТО в Европе.