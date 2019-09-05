На пляж во Флориде вынесло мешки с кокаином

На берег Парадайз Бич в городе Мельбурн, штат Флорида вынесло несколько свертков, внутри которых находился кокаин.

Странный предмет заметил прохожий и позвонил в полицию. Всего на побережье были найдены 15 свертков, общая стоимость которых составляет около 400 тыс. долларов. Расследуют инцидент представители таможенной службы США, сообщает «Рен ТВ».

В июне в ООН заявили о рекордном росте производства кокаина в мире.