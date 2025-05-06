Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.0 комментариев
В Тбилиси назвали «вражеским» антигрузинский акт Конгресса США
«Вражеским» назвал депутат от правящей «Грузинской мечты», первый зампредседателя парламентского комитета по юридическим вопросам Торникэ Чеишвили принятый Палатой представителей Конгресса США акт «Мегобари» («Друг») с призывом ввести санкции против руководителей Грузии за якобы сближение с Москвой, Пекином и Тегераном и отступление от евроатлантических ценностей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это вражеский акт, он несправедливый», – заявил парламентарий.
По его словам, «данный акт можно назвать наследием предыдущей администрации Белого дома».
«Абсолютно не принесут никаких результатов попытки разговаривать с нашим государством и его правительством такими документами, такой несправедливой риторикой», – сказал Торникэ Чеишвили телекомпании «Имеди».
Тбилиси регулярно предлагает Вашингтону перезагрузить отношения, испортившиеся при байденовской администрации.
Двухпартийный «Акт о противодействии влиянию Коммунистической партии Китая, режима Ирана и Российской Федерации в Грузии» для вступления в силу должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом.