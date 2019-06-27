Производство кокаина в мире выросло до рекордного уровня

В США снизились цены на кокаин после того, как производство наркотика достигло рекордного уровня, следует из доклада управления ООН по наркотикам и преступности.

Рекорд, согласно отчету, был достигнут в 2017 году. После этого началось снижение цен в США, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в 2017 году производство кокаина выросло до 1 тыс. 976 тонн. Это на 25% больше, чем в предыдущем году, и почти вдвое превышает уровень 2014 года.

При этом розничная цена в США за грамм снижалась три года подряд. В докладе говорится, что цены в США на кокаин ниже, чем в большинстве других стран в отчете ООН.

Большая часть мирового производства поступает из Колумбии.