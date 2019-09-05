Русские туристы рассказали, как задержали уличного вора в Италии

Анатолий Котляров, один из россиян, задержавший уличного вора в итальянской Болонье, рассказал, как произошел этот инцидент и как отреагировала местная полиция на задержание.

«Подбежал к нему со спины. Взял его на удушающий. Повалил на землю. Он сбросил наш рюкзак, свой, я начал его держать, душить и кричал «вызывай полицию». Никто не помогал, все стояли и снимали на телефоны», – рассказал Котляров, передает НТВ.

После задержания Котляров вместе с другим россиянином Александром Вершининым, участвовавшим в задержании, в течение получаса удерживали подозреваемого до приезда полицейских.

После этого правоохранители увезли всех в участок для дачи показаний, где россияне в течение трех часов рассказывали полицейским все детали инцидента.

«Они нас поблагодарили. В протоколе они указали, что именно мы его задержали, а не полиция. То есть полицейским галочка за это никакая не пойдет», – отметил Котляров.

Напомним, россияне задержали мигранта, укравшего сумку с документами у их спутницы.