Русские туристы обезвредили вора в Италии

Россияне задержали уличного вора в центре итальянской Болоньи, об этом сообщили в полицейском управлении города.

Две пары россиян проводили отдых у средневековых башен, являющихся символом города, один из мужчин обнаружил пропажу рюкзака у своей спутницы, пояснили в правоохранительных органах, передает РИА «Новости».

Он увидел незнакомца, пытавшегося скрыться с сумкой и бросился в погоню.

Вместе с приятелем они догнали и обезвредили вора, после чего вызвали полицию, арестовавшую подозреваемого.

Вором оказался алжирский мигрант, ранее привлекавшийся к ответственности за незаконное ношение оружия и наркотики.

«Наш патруль приехал спустя несколько минут. В ходе схватки задержавшие преступника мужчины не пострадали», – уточнили в полиции.