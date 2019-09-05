Беглов заявил об открытии семи новых станций метро в Петербурге за пять лет

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в разговоре с метростроителями в рамках объезда новых станций Фрунзенского радиуса сообщил о планах построить семь новых станций в течение пяти лет.

«За пять лет планируем открыть семь станций. Впереди немало работы, 29 станций в плане», – сказал Беглов, передает ТАСС.

В пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры пояснили, что речь идет об открытии двух станций «Шуваловский проспект» на фиолетовой и зеленой линиях метрополитена, а также станций «Путиловская», «Казаковская», «Горный институт», «Театральная» и «Богатырская» («Туристская»).

Ранее Беглов заявлял об этом в теледебатах, отмечая, что развитие транспортной системы позволит горожанам из любой точки города добраться в место назначения за 15-20 минут.