Абэ подарил Путину старинную гравюру

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подарил президенту России Владимиру Путину гравюру 1859 года художника Бунсе Иноуэ с изображением бухты Ниигаты с русским кораблем «Джигит», сообщил пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга по итогам саммита на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Осуга рассказал, что картина была предоставлена в дар торгово-промышленной палатой Ниигаты, передает РИА «Новости».

Также представитель МИД Японии сообщил, что Путин и Абэ подтвердили стремление к денуклеаризации на Корейском полуострове «и условились продолжать усилия для достижения этой цели».

Напомним, пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.

Ранее Синдзо Абэ заявил, что Москве и Токио больше нельзя медлить с мирным договором. В свою очередь Путин сделал японскому премьеру намек словами Аль Капоне.