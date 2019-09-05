Представитель ЕК заявил о застопоривщихся переговорах по Brexit

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева заявила, что Евросоюз и Великобритания пока не достигли прогресса на переговорах по выходу королевства из ЕС, однако стороны договорись провести очередную встречу 6 сентября.

«Стороны договорились встретиться снова в пятницу. Для достижения прогресса нам нужно получить конкретные предложения (от Великобритании) в рамках существующего соглашения», – сказала Андреева в ответ на вопрос о том, есть ли прогресс по итогам технических переговоров, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании во главе с Борисом Джонсоном отказалось препятствовать принятию законопроекта о переносе Brexit без отсутствия сделки с Брюсселем.