В Тбилиси признали неэффективность оголения задов в «борьбе с оккупацией»

Председатель комитета парламента Грузии по защите прав человека София Киладзе заявила, что в борьбе за территориальную целостность страны оголение задов перед «оккупантами» неэффективно, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Нужно много и самоотверженно работать, идти по евроатлантическому пути, быть истинными патриотами, чтобы вернуть оккупированные территории (так Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию), – сказала она. – А снимать штаны перед оккупантами – это никак не поможет делу».

Ранее представители грузинской оппозиционной партии «Гирча» («Шишка») во время акции против «бордеризации» на границе с Южной Осетией оголили зады, привлекая, по их словам, «внимание мировой общественности к российской оккупации». К такой форме протеста членов партии призвал их лидер, бывший кандидат в президенты Зураб Джапаридзе, известный в Грузии борец за легализацию марихуаны. Перед тем, как снять штаны, протестующие скандировали: «Россия – оккупант!».

В парламенте Грузии заслушивают кандидатов в министры в новом правительстве Грузии, которое планируют утвердить 8 сентября.

Кандидат в государственные министры по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили (она курирует процессы урегулирования в Абхазии и Южной Осетии) сообщила, что «каналов диалога, совместных проектов с абхазами и осетинами сейчас больше, чем когда-либо».

По ее словам, «в абхазском и осетинском обществах растет внутреннее недовольство оказываемым на них воздействием» со стороны России.

Она сообщила, что увеличивается число жителей Абхазии и Южной Осетии попасть на территорию, которую контролирует Тбилиси.

«Мы проводим последовательную мирную политику в плане вовлечения и примирения» с абхазами и осетинами», – сказала Кетеван Цихелашвили, отметив, что это стало возможно только после 2012 года, когда в Грузии был сменен режим экс-президента Михаила Саакашвили.

Перед тем, как создать собственную партию, Джапаридзе был членом команды Саакашвили.

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