Путин сказал, что Россия «держит при себе»

Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия открыта для иностранных инвестиций и сотрудничества в любых областях промышленности, включая строительство Sukhoi Superjet, но при этом надежно закрывает то, что «мы должны держать пока при себе».

«Конечно, что касается авиазавода, они (инвестиции) уже есть. Весь мир знает наши так называемые «сушки»... Sukhoi Superjet уже производится нами совместно с итальянскими и французскими партнерами. Мы работаем, мы открыты в этой части, нам нечего прятать. Хотя нет, есть что, но мы надежно закрываем то, что мы должны держать пока при себе. Но при этом есть все возможности для современной эффективной кооперации», – сказал Путин в ответ на вопрос возможном привлечении иностранных инвестиций в авиастроение и развитие космодрома Восточный, передает РИА «Новости».

Президент уточнил, что Восточный – не военный космодром, так как в первую очередь предназначен для пусков в гражданских целях.

«Поэтому мы не просто считаем, что можем там работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно привлекать к этому сотрудничеству», – добавил он.

Владимир Путин также отметил, что совместный проект в области космоса уже есть с Индией, идет работа по этим программам с Китаем и налажено сотрудничество с Европейским космическим агентством.

«Несколько пусков мы осуществляли в интересах наших инопартнеров, в том числе в интересах США. Эти пуски планируется в значительной степени переводить на космодром Восточный. Поэтому я не вижу ни одного направления, которое могло бы быть закрыто для наших иностранных партнеров. Наоборот, мы заинтересованы в привлечении, в том числе по «Звезде», – рассказал Путин.

Он напомнил, что на предприятии будут строиться крупнотоннажные суда для работы на шельфе и в Арктике.

«Может быть, отдельные суда частично будут строиться у нас, частично доводиться на верфях в Индии», – сказал президент России.

Напомним, ранее в четверг Путин пригласил иностранных инвесторов к работе на космодроме Восточный.

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