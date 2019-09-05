Самолет «Руслайна» совершил экстренную посадку во второй раз за два дня

Самолет авиакомпании «Руслайн», направлявшийся из Воронежа в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Подобный инцидент с этим рейсом произошел и накануне.

«Самолет «Руслайна» сел благополучно в Воронеже. Это тот же рейс из Воронежа в Пулково [который совершил вынужденную посадку вчера]», – сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Наталья Шермина ТАСС.

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В экстренных службах региона уточнили, что самолет вернулся в Воронеж из-за проблем с системой энергоснабжения, передает РИА «Новости».

«В 07.36 мск экипаж сообщил диспетчеру о неисправности источника электропитания», – сообщил источник, отметив, что это тот же рейс, который накануне вернулся в аэропорт Воронежа из-за неисправности шасси.

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