Самолет совершил экстренную посадку в Воронеже

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, аварийно приземлился в аэропорту вылета из-за проблем с одной из стоек шасси, сообщил представитель экстренных служб региона.

Источник сообщил, что самолет «благополучно приземлился в Воронеже, люди не пострадали», передает РИА «Новости».

На ваш взгляд Вы боитесь летать на самолетах? Да

Нет



Ранее стало известно, что пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Воронеже из-за проблем со стойкой шасси.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД