В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета

Экстренную посадку в волгоградском аэропорту совершили два самолета в ночь на субботу и один утром того же дня, сообщили в администрации Волгоградской области.

Уточняется, что две экстренные посадки совершены из-за плохого самочувствия пассажиров, передает РИА «Новости».

Представитель администрации региона сообщил, что в пятницу около 23.00 по местному времени (22.00 мск) экстренную посадку совершил самолет, следовавший рейсом из Красноярска в Симферополь. Пассажирка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали.

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Второй самолет летел из Грозного в Москву, он запросил экстренную посадку в 2.18 по местному времени (1.18 мск) из-за падения жидкости гидросистемы.

И еще один рейс – Баку-Москва – совершил экстренную посадку в Волгограде из-за недомогания 60-летней женщины, она также госпитализирована.

В пункт назначения отправлен самолет Красноярск-Симферополь, два других воздушных судна, по последним данным, ожидали вылета.

Ранее самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Санкт-Петербург – Худжанд (Таджикистан), совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) из-за поврежденного птицами колеcа.

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