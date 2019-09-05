Сбербанк заявил о готовности продать украинскую «дочку»

Сбербанк готов к продаже украинской «дочки», однако диалог с новыми властями Украины пока не налажен, сообщил глава кредитной организации Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума.

«Мы пока не налаживали никакой диалог, потому что там, собственно, субъект только-только возник, правительство только сформировано», – приводит его слова РИА «Новости».

Греф отметил, что Сбербанк видит перспективы такой продажи.

«Мы готовы к продаже», – заключил глава Сбербанка.

Всего на Украине работают четыре «дочки» российских государственных банков – Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк» и «БМ Банк». С марта 2017 года по решению СНБО в отношении них действуют санкции, которые запрещают вывод капитала за пределы Украины. Выйти с рынка госбанки пока не смогли.

Так, в апреле 2017 года Сбербанк сделал официальное заявление об уходе с Украины и продаже дочернего банка, однако сделка неоднократно блокировалась Национальным банком Украины.

В феврале Сбербанк России докапитализировал дочерний украинский банк на 122 млн долларов. Украинская «дочка» Внешэкономбанка в свою очередь решила работать по модели «банка плохих долгов».