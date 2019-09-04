В Челябинске состоялось открытие мультимедийного исторического парка

В Челябинске прошло открытие мультимедийного исторического парка «Россия – моя история», об этом рассказал один из создателей проекта Александр Мясников.

«Представлена вся история с момента основания государства до сегодняшнего дня. Материал подан во всех возможных видах, его можно читать, слушать, трогать. Задача была в том, чтобы сделать историю интересной, увлекательной, поэтому в экспозиции – от коллажей, интерактивных панелей до фильмов. Особенность парка в Челябинске, который стал двадцатым в стране, в том, что в нем наиболее максимально представлена история региона, начиная с палеолита», – сказал Мясников, передает ТАСС.

По его словам, экспозиция общей площадью 7 тыс. кв. м заняла три этажа и разделена по эпохам.

В оргкомитете проекта сообщили, что на выставке, в частности, можно узнать историю расположенного на территории Челябинской области городища бронзового века Аркаим, демидовских заводов XVIII-XIX веков, познакомиться с выдающимися челябинскими учеными, медиками, физиками-ядерщиками, первыми директорами предприятий.

«Компонент истории региона представлен во всех залах экспозиции. При этом каждый момент российской истории дополнен событиями, которые происходили на нашей земле. Это живой учебник истории, где мы перелистываем страницы. <...> Он передает информацию в современной форме, доступно, понятно. Это важно. Все будут посещать парк с интересом», – сказал журналистам на открытии временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

В оргкомитете пояснили, что единомоментно экспозицию могут осматривать до 700 посетителей. Планируется, что будут организованы экскурсии для учителей и школьников. До конца года в парке должны появиться аудиогиды.