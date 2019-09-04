В Челябинске состоялось открытие мультимедийного исторического парка

Взгляд
4 сентября, среда  |  Последнее обновление — 20:53  |  vz.ru
Разделы

Украина встречает зиму без угля и газа

Катастрофические проблемы с углем на Украине на руку ГазпромуФото: Архип Верещагин/ТАСС
Уже в начале ноября Украина может начать веерные отключения электричества. Причина – в нехватке угля. Сейчас электростанции страны сжигают вдвое больше этого топлива, чем поставляют на склады. Однако чрезвычайная ситуация в энергетике Украины только на руку России. Подробности...
Перейти а раздел…

В Болгарии возмущены провокацией Софии о «щитах Советской армии»

Болгарское общество, в отличие от властей, помнит о подвиге «русского солдата Алеши»Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
МИД Болгарии объявил освобождение стран Европы Советским Союзом во время войны с Германией «сомнительным историческим тезисом». Совсем недавно болгарский премьер Борисов благодарил Россию за то, что она не держит зла за срыв «Южного потока», и подчеркивал: «Старший всегда прощает». Что побудило болгарские власти вновь оскорбить «старшего», присоединившись к русофобскому хору? Подробности...
Перейти а раздел…

«Московские протесты» лишились «героев»

Иван Подкопаев получил три года колонии за нападение на росгвардейцевФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В течение суток в Москве произошли сразу несколько событий, связанных с участниками несанкционированных акций июля – августа. Несколько фигурантов уголовных дел получили приговор, других перевели под домашний арест или освободили. Осужден и блогер, рассуждавший о расправе над детьми полицейских. Справедливая ответственность за правонарушения оказалась не только неминуемой, но и быстрой. Подробности...
Перейти а раздел…

Крым выиграл конкуренцию среди украинских туристов

Крым переполнен туристами не только из России, но и из-за рубежаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Все попытки киевских властей отвадить жителей Украины от традиционного отдыха в Крыму провалились. По крайней мере, это показывает статистика по итогам очередного курортного сезона на полуострове. Сколько граждан Украины предпочитает Крым, какую сумму они оставляют российской курортной индустрии и почему, собственно, украинские курорты на Черном море не выдерживают конкуренции с российскими?  Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Валлерстайн – человек, предсказавший реабилитацию Ленина

Андрей Манчук, политолог
Не будучи коммунистом, он неизменно высказывал симпатии советскому проекту – как выдающейся исторической попытке провести форсированную социально-экономическую модернизацию и преодолеть отставание от «гегемонов» из капиталистического ядра. Подробности...

Запас прочности системе дает не мягкость, а справедливость

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское общество вполне осознает, что едва ли не впервые оно получило над собой власть, которая сочетает в себе сдержанную силу, несклонность к избыточной жестокости – и вообще чуть ли не самую милосердную за всю историю страны. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Синдром отмены государства

Дмитрий Юрьев, политолог
Политика на Украине перешла в твердые руки, управляемые умной, но очень горячей головой. И это далеко не первый случай внешнего управления изнутри на постсоветском пространстве. Через него прошли Грузия, Молдавия и даже Россия. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Неблагодарные «братушки»: Болгария снова выступила против России

    Кто и как пытается исказить роль СССР во Второй мировой войне

    Европа потребовала от России нового покаяния

      Перейти а раздел…

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...

      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Какая славянская страна является для России самой дружественной?
          • Белоруссия

          • Болгария

          • Сербия

          • Украина

          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
          • Да

          • Нет

          Вы работаете по специальности, на которую учились?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет специальности

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Названа основная версия крушения Су-25
              Названы должности погибших при крушении Су-25США потребовали от ЕС не полагаться на «Северный поток – 2»В России вновь зафиксировали недельную дефляциюСтало известно о болезни Заворотнюк
              Лавров пошутил о «достижении дна» в международных отношенияхЕвросоюз приостановил импорт яблок с УкраиныСША пообещали миллионы долларов за взлом сети КСИРБабушка Ивана Урганта экспрессивно высказалась в адрес внука на свое 90-летие
              Азаров: Обещание Гончарука обеспечить рост экономики смотрится абсолютно нереальноНавального раскритиковали за вечеринку с «обнаженкой» в день приговоров активистамСлушания о долге Украины перед Россией запланировали на декабрьМединский назвал убожеством чтение комиксов взрослыми

              Главная тема


              Лучший друг России является злейшим врагом Китая

              «Мы их судили»


              Бедрос Киркоров раскритиковал позицию Болгарии о «советских репрессиях»

              «можно с любой высоты»


              Летчик-испытатель заявил об уникальных возможностях катапультирования из Су-25

              евроинтеграция


              Латвийские рестораторы призвали пустить украинцев «мыть посуду»

              Видео

              энергетический кризис


              Украина встречает зиму без угля и газа

              преступление и наказание


              «Московские протесты» лишились «героев»

              модернизация АЭС


              Украина сжигает «ядерные мосты» с Россией

              британские ВМС


              Развал флота лишает Британию статуса мировой державы

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Лекарство от левизны


              Дмитрий Дробницкий: Горькое обаяние американского социализма

              Притяжение тундрой


              Анна Долгарева: На русском Севере ищут себя

              Советская Кондопога


              Ирина Алкснис: Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

              на ваш взгляд


              Какая славянская страна является для России самой дружественной?

              В Челябинске состоялось открытие мультимедийного исторического парка

              4 сентября 2019, 20:20

              Версия для печати

              В Челябинске прошло открытие мультимедийного исторического парка «Россия – моя история», об этом рассказал один из создателей проекта Александр Мясников.

              «Представлена вся история с момента основания государства до сегодняшнего дня. Материал подан во всех возможных видах, его можно читать, слушать, трогать. Задача была в том, чтобы сделать историю интересной, увлекательной, поэтому в экспозиции – от коллажей, интерактивных панелей до фильмов. Особенность парка в Челябинске, который стал двадцатым в стране, в том, что в нем наиболее максимально представлена история региона, начиная с палеолита», – сказал Мясников, передает ТАСС.

              По его словам, экспозиция общей площадью 7 тыс. кв. м заняла три этажа и разделена по эпохам.

              В оргкомитете проекта сообщили, что на выставке, в частности, можно узнать историю расположенного на территории Челябинской области городища бронзового века Аркаим, демидовских заводов XVIII-XIX веков, познакомиться с выдающимися челябинскими учеными, медиками, физиками-ядерщиками, первыми директорами предприятий.

              «Компонент истории региона представлен во всех залах экспозиции. При этом каждый момент российской истории дополнен событиями, которые происходили на нашей земле. Это живой учебник истории, где мы перелистываем страницы. <...> Он передает информацию в современной форме, доступно, понятно. Это важно. Все будут посещать парк с интересом», – сказал журналистам на открытии временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

              В оргкомитете пояснили, что единомоментно экспозицию могут осматривать до 700 посетителей. Планируется, что будут организованы экскурсии для учителей и школьников. До конца года в парке должны появиться аудиогиды.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............