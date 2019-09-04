В студии Никиты Михалкова выбили окна

Неизвестные злоумышленники в ночь на среду выбили окна в студии ТРИТЭ Никиты Михалкова. По предварительным данным, происшествие может быть связано с авторской программой режиссера «БесогонТВ».

«За последние несколько лет здание студии ТРИТЭ Никиты Михалкова неоднократно подвергалось нападениям злоумышленников, сегодня ночью окна студии были разбиты снова», – сообщили в пресс-службе Михалкова, передает РИА «Новости».

Там предположили, что это может быть связано с авторской программой Никиты Михалкова «БесогонТВ».

«Все летние каникулы на телеканале «Россия 24» шли выпуски из «Золотой коллекции» – это программы на самые острые и злободневные темы», – пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что весной 2015 года и осенью 2016 года окна студии Никиты Михалкова были обстреляны.