В Дагестане задержали «воров в законе» с оружием

В Дагестане задержали криминальных авторитетов, которые занимали высшие положения в преступной иерархии, сообщают СМИ.

Задержанные имели отношение к группировке «вора в законе» Деда Хасана, передает НТВ.

Оба подозреваемых имеют несколько судимостей, отмечает телеканал.

По этим данным, задержанные занимались вымогательством, кражами и распространением наркотиков. В ходе обысков у них обнаружили оружие и крупную сумму денег. Они не оказывали сопротивления в ходе задержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в августе в Москве был арестован «вор в законе» Олег Шишканов. Газета ВЗГЛЯД изучала, как влияет на криминальный мир новая статья Уголовного кодекса, подразумевающая уголовную ответственность за занятие высших должностей в преступной иерархии.